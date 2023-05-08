إجراء صادم.. روسيا تبدأ تعبئة سكان مدينة ماريوبول

قال فاديم بويشينكو، عمدة مدينة ماريوبول المنفي، إن السلطات المدعومة من الرئاسة الروسية في مدينة ماريوبول تعمل على تعبئة السكان الذين يحملون جوازات سفر روسية.

وقال بويشينكو، عبر “تليجرام”: “بدأت التعبئة في ماريوبول، جاء ذلك من قبل سكان المدينة أنفسهم”، مضيفًا أن “الرجال العاملين في القطاع العام كانوا أول من تلقوا إحالات من المندوبية العسكرية لإجراء فحوصات طبية”.

وأضاف: “بدأت مجالس التجنيد العمل في ماريوبول، الروس يبحثون بالفعل عن مواطنين لا يفون بالتزاماتهم العسكرية، يخطط الروس لتجنيد الرجال حتى أغسطس”.

ووقع دينيس بوشلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المدعومة من روسيا، التي تدير ماريوبول، مرسومًا يسمح بتعبئة المواطنين الروس في المنطقة في 31 مارس.