مخابرات أوكرانيا تفجر مفاجأة عن قدرة روسيا علي شن هجوم كبير

قال رئيس المديرية الرئيسية للاستخبارات الأوكرانية، الجنرال كيريلو بودانوف، إن روسيا ليس ليس لديها القدرة على شن هجوم كبير في أي مكان بأوكرانيا.

وأضاف أنه “اعتبارًا من اليوم، ليس لدى روسيا إمكانات عسكرية أو اقتصادية أو سياسية لإجراء محاولة أخرى لهجوم خطير في أي مكان بأوكرانيا”.

وزعم بودانوف أن مخزون الصواريخ الروسية يتضاءل، لكن موسكو ما زالت قادرة على شن عمليات دفاعية جادة”.

وقال: “هذه هي المشكلة ذاتها التي نحن على وشك مواجهتها. إنهم يحاولون تكديس بعض المخزونات وجعلها جاهزة لمحاولة تعطيل هجومنا، لكن الحقيقة هي أنهم نقلوا مخزوناتهم إلى الصفر تقريبًا”.

ومن المتوقع أن تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا في الربيع ضد القوات الروسية، على الرغم من أن كييف ظلت صامتة بشأن استراتيجيتها العسكرية.