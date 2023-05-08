فين الأجرة .. منشور لمدينة السادات يثير الجدل بين المواطنين

اثار تنوية لمجلس مدينة السادات في محافظة المنوفية الجدل بين المواطنين وذلك عقب رفع تعريفة الأجرة بعد زيادة أسعار السولار.

حيث نشر جهاز تنمية مدينة السادات بيانا يطالب فيها الأهالي بإبلاغ الجهاز في حالة زيادة اسعار تعريفة التاكسي داخل المدينة دون ذكر التعريفة المقررة، وجاء البيان " نظرا لكثرة شكاوي المواطنين في المدينة بمخالفة تعريفة الركوب المقررة لسيارات تاكسي الأجرة، لذا ينوه مجلس المدينة بضرورة التزام السائقين بالأجرة المقررة قانونا، ويهيب المواطنين في حالة عدم التزام السائقين بالأجرة يتم إبلاغنا برقم السيارة".

فيما انهالت بعض التعليقات الساخرة لعدم ذكر أجرة المقررة للتاكسي داخل المدينة وجاء منهم " انتم نسيتم تكتبوا الأجرة دي الكاميرا الخفية ولا ايه"، " فين الأجرة وفين الرقابة علي المواقف ", " اللي هي كام الأجرة حضرتك "، " البيان لم يذكر قيمة الأجرة وتركها للإجتهاد والخلاف بين السائق والراكب".

فيما قام مجلس تنمية السادات بتقييد التعليق علي المنشور علي صفحة المدينة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وشدد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية انه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تطبيق عقوبات رادعة وتوقيع غرامات فورية للمخالفين ، مناشداً جموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية والإبلاغ الفورى عن أى سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 (.

جدير بالذكر أنه في صباح يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 ، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بتحريك سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8,25 للتر وتقدر الزيادة في أسعار التعريفة 10% ، كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8,75 جنيه ( للتر البنزين 80 ) و10,25 جنيه ( للتر البنزين 92 ) و 11,50 جنيه ( للتر البنزين 95 ) وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن .