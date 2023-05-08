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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حفيدة الشيخ محمد رفعت باكية: انهرت بعد تلقي خطاب إزالة المقبرة..وطالبونا بنقل الرفات

مقابر
مقابر

 علقت هناء محمد، حفيدة القارئ الراحل الشيخ محمد رفعت، على تلقيهم خطابا لإزالة المقبرة الداخلة في قرار الإزالة ضمن محور سالم، مؤكدة أنهم تلقوا خطابا من محافظة القاهرة بشأن إزالة مقبرة الشيخ، وتفاجأت بهذا الخطاب ودخلت في حالة من الانهيار.

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وأوضحت هناء محمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المحافظة في الخطاب يطالبونهم بنقل الرفات على حساب العائلة الشخصي، مشددة على أنه وبعد وصول الخطاب تحركت بشكل سريع لكي تنقذ الموقف، مؤكدة أن مقبرة الشيخ رفعت يزورها الكثير من جميع الأماكن حول العالم.

وناشدت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باكية: "أبويا ووالدتي مدفونين بالمكان ده.. يا رب يستجيب ويوقفوا قرار الإزالة"، مشددة على أن الشيخ واحد من الرموز المصرية ولا يمكن أن يتعامل معه بهذا الشكل.

هناء محمد محمد رفعت “صلاح سالم المقابر اخبار التوك شو

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