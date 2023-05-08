عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحكام الإعدام بإيران.. الغرب يغض الطرف عن تصرفات حكومة طهران

إيران
إيران

أعدمت إيران رجلين بتهمة التجديف مع استمرار تصاعد أحكام الإعدام الصادرة عن النظام الحاكم، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وتأتي سلسلة عمليات الإعدام ، التي شملت أعضاء من الأقليات العرقية بإيران ، في أعقاب احتجاجات استمرت لأشهر على وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا في سبتمبر بعد اعتقالها من قبل شرطة الآداب في البلاد.

حتى الآن في عام 2023 ، تم إعدام 203 سجناء على الأقل في البلاد ، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية غير الهادفة للربح.

تتمتع البلاد بواحد من أعلى أرقام الإعدام في العالم.

اتُهم الرجلان - يوسف مهراد وصدر الله فاضلي زاري - بالتورط في قناة على تطبيق المراسلة تيليجرام، زعمت السلطات أنه أهان رمز الإسلام  وروج للإلحاد.

كما اتهما بحرق المصحف أو نشر صورة لعملية حرق القرآن.

وأكد مسؤولون إيرانيون أن الرجلين أعدما وتوفيا في سجن أراك بوسط إيران .

ولم يتضح على الفور متى نفذت إيران آخر عملية إعدام بتهمة التجديف.

وانتقدت جماعة "إيران لحقوق الإنسان" إعدام الرجلين.

وقال محمود العامري ، الذي يقود المجموعة التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، في بيان: "يجب على المجتمع الدولي أن يظهر رد فعله أن عمليات الإعدام للتعبير عن الرأي أمر لا يطاق.

وأضاف "ان رفض المجتمع الدولي للرد بشكل حاسم هو ضوء اخضر للحكومة الايرانية وجميع افرادها في جميع انحاء العالم".

وأضافت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن إيران أعدمت في عام 2022 ما لا يقل عن 582 شخصًا ، ارتفاعًا من 333 شخصًا في عام 2021.

احتجاجات المجتمع الدولي حرق المصحف حقوق الإنسان شرطة الآداب ضوء أخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة للقاضي: رحت اعمل قيد عائلي اكتشفت مصيبة.. وطالبة رحمتك

لحاملي بطاقات التموين.. هدية جديدة من الحكومة| اعرف ضوابط الصرف

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

أمطار ورياح .. تحذير عاجل من الأرصاد

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بشأن الدراسة

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا وإزالة العقوبات

انتصار روسي.. إعلان عاجل من رئيس مجموعة فاجنر بشأن الاستيلاء على باخموت

والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

موضوعات متعلقة

هرج ومرج .. اشتباكات بالأيدي بين مصوتين للانتخابات التركية في أمستردام

هل تنهي الصين الحرب الأوكرانية بعد سنة من الدمار والرعب؟

رغم ظهورها كقوة دبلوماسية.. الصين تطلق أقوى تحذير لأوروبا.. تفاصيل

هدمت مخططات زيلينسكي.. روسيا تغرق أوكرانيا بسيل خاطف من غارات "كاميكازي"

هل يطيح الأتراك بأردوغان في الانتخابات؟.. سبب واحد قد يصل به لهذه النتيجة

فريق من الأمم المتحدة يشكر الحكومة المصرية.. والسبب معبر قسطل مع السودان

بعيدا عن البترول.. السبب الأهم وراء نمو الاقتصاد السعودي في بداية 2023

السودان على أعتاب أزمة جديدة تهدد الملايين في ظل استمرار القتال

ترشيحاتنا

لحظات مؤثرة.. عمرو الليثي يفاجئ الفنان محمد رجب بصورة والده

جفاف الفم..عادات نفعلها دائما تكون اشارة للاصابة بأمراض خطيرة

المقاولون العرب يهزم الحمام برباعية ويتأهل إلى دور الـ 16 بكأس مصر

تونس .. بيان عاجل من قيس سعيد بشأن الفساد الإداري

عمرو يوسف: سعادتي كبيرة حينما أحول السيناريو لشيء حقيقي

بيان عاجل من روسيا بشأن قرار زيلينسكي بالاحتفال بيوم النصر 8 مايو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تعب .. 6 خطوات تجعل شغل البيت أسهل وأسرع

كل شيء انتهى.. ميسي في الهلال السعودي وهذا راتبه يوميا

بألوان مبهجة..زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار في تركيا

سبل دعم وتطوير الحرف اليدوية في احتفالات ثقافة الدقهلية بعيد العمال

فيديو

 هل ينفذ طلب أسرة نيرة أشرف بإذاعة حكم إعدام محمد عادل؟

الحلاوة بالقشطة والعسل.. 7 أمراض خطيرة يسببها ساندوتش السكلانس

ظهور تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

مصير الزمالك في السوبر المقبل.. تخفيض عقوبة كهربا وحل لجنة الانضباط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

اﻟﻤﺰﻳﺪ