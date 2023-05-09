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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإتاحته رسميا لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقعها الرسمي منتصف مايو الجاري .

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، الذي من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم خلال أيام ، يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/  

 

خطوات استخدام رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه للتعامل مع رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 لابد من اتباع عدة خطوات هامة :

  • ادخل على https://moe-register.emis.gov.eg/
  • اكتب البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب
  • اضغط على ذر الاستعلام عن رقم الجلوس
  • اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان
  • للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي  عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً للإعلان عن اتاحة رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، وسوف يتم نشر هذا البيان على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الضغط هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطالب أن يهتم جيدا بـ  الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلكترونيا إلى جانب تسلمه بشكل ورقي من المدرسة ، على أن يحفظه جيدا ويكتبه بشكل صحيح على البابل شيت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023 

جدير بالذكر أنه كان قد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكداً أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تقرر تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ ، مع إضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.

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