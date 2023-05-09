رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 .. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإتاحته رسميا لجميع طلاب الثانوية العامة 2023 إلكترونيا على موقعها الرسمي منتصف مايو الجاري .

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، الذي من المقرر أن تعلنه وزارة التربية والتعليم خلال أيام ، يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/

خطوات استخدام رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه للتعامل مع رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 لابد من اتباع عدة خطوات هامة :

ادخل على https://moe-register.emis.gov.eg/

اكتب البريد الإلكترونى المدرسى الموحد للطالب

اضغط على ذر الاستعلام عن رقم الجلوس

اكتب البيانات المطلوبة ليظهر رقم الجلوس ومقر لجنة سير الإمتحان

للحصول على البريد الإلكترونى الموحد للطالب ، يمكن الدخول الضغط على انشاء البريد الإلكترونى المدرسي عبر الرابط التالي https://office365.emis.gov.eg/

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً للإعلان عن اتاحة رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 ، وسوف يتم نشر هذا البيان على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الضغط هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه على الطالب أن يهتم جيدا بـ الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلكترونيا إلى جانب تسلمه بشكل ورقي من المدرسة ، على أن يحفظه جيدا ويكتبه بشكل صحيح على البابل شيت داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : على الطالب أن يكتب بياناته في الجزء المخصص لذلك على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وكذا التأكد من صحة كتابة أرقام الجلوس الثانوية العامة 2023

جدير بالذكر أنه كان قد أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراته النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مؤكداً أنه بالنسبة للورقة الامتحانية، فقد تقرر تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ ، مع إضافة جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة.