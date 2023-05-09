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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معدة للتهريب.. عامل في مطار سوهاج يعثر على 3 ملايين جنيه في دورات المياه

صورة العامل
صورة العامل

وجه الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بتكريم وتقدير محمود أحمد عباس، العامل بمطار سوهاج الدولي، لعثوره على مبالغ مالية ضخمة وردها إلى إدارة المطار.

يأتي ذلك حرصا من الشركة المصرية للمطارات على تقدير واحترام الخلق الكريم و الأمانة للعاملين.

ومن جانبه قام الملاح حاتم أحمد طلحة مدير مطار سوهاج الدولي بتكريمه  ومنحه شهادة تقدير و مكافأة مالية، وذلك لعثوره على مبالغ مالية ضخمة من عملات مختلفة دولار، يورو، ريال سعودي و دينار كويتي تعادل قيمتهم ٣ مليون جنيه مصري كانت بأكياس داخل إحدى دورات المياه بمطار سوهاج و معدة لإخراجها من البلاد بطريقة غير شرعية.

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