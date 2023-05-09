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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود الأسيوطي: تمنيت خسارة فريقي أمام إنبي بكأس مصر لهذا السبب| فيديو

صدى البلد

كشف محمود الأسيوطي، رئيس نادي لافيينا، عن مفاجأة وأنه كان يتمنى خسارة فريقه أمام إنبي خلال مواجهة الدور الـ32 من كأس مصر، وذلك بهدف التفرغ لصراع الصعود إلى الدوري الممتاز.

وخسر نادي لافيينا أمام نادي إنبي بثلاثية نظيفة، ليودع الفريق البطولة من الدور التمهيدي.

وقال الأسيوطي: "تمنيت ألا يفوز لافيينا اليوم لأن تركيزنا على الصعود للدوري الممتاز ولأول مرة أتمنى أن الفريق لا يصعد".

وأضاف: "نحن لدينا 6 مباريات فاصلة وحاسمة في الصعود للدوري الممتاز، فالكأس كان سيضغط الفريق".

وتابع: "مباراة إنبي كانت بالنسبة لنا مباراة ودية وسط الأسبوع، وأبلغت المدير الفني بذلك وطلبت منه أن يريح اللاعبين المهمة في المباراة".

وأشار الأسيوطي إلى أنه سعيد بأداء الفريق أمام إنبي رغم الخسارة بثلاثة أهداف دون مقابل.

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