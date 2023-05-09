أسقفية الخدمات: لم نكلف أي شخص بجمع تبرعات للأشقاء السودانيين القادمين لمصر

حذرت أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية من بعض الأشخاص الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي بحجة جمع التبرعات للأقباط السودانيين.

وجاء في نص البيان، تحذر أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية من بعض المنشوارت التي يتم وضعها على وسائل التواصل الاجتماعي، تزعم بأن أسقفية الخدمات تقدم خدمات للأقباط السودانيين الذين جاءوا إلى مصر مؤخرا بسبب الأزمة الجارية هناك، وتقوم بحل المشكلات التي تواجههم وتوفر لهم أماكن للإقامة، وغيرها من الخدمات.

وأضاف البيان أن هذه المنشورات تضع أرقام تليفونات خاصة بأشخاص تدعي أنهم تابعين للأسقفية، وتطلب التبرع لمساندة الأشقاء السودانيين.

وأكدت أسقفية الخدمات أنها لم تكلف أي شخص بجمع تبرعات لصالحها بخصوص هذا الموضوع، وأنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالأشخاص المذكورين في المنشورات المشار إليها.