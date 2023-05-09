مصابة منذ 12 سنة.. قصة نجاح إنجاب سيدة مريضة بالفشل الكلوي.. فيديو

كشف هيثم محمد أخصائي نساء وتوليد بمستشفى البلينة بمحافظة سوهاج، تفاصيل نجاح عملية إنجاب سيدة مصابة بالفشل الكلوي .

وقال هيثم محمد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" هذه السيدة بطلة عانت كثيرا في فترة حملها ".

وأضاف هيثم محمد :" هذه السيدة مصابة بالفشل الكلوي منذ 12 عام بسبب تسمم في الحمل أثر على الكلى ".

وتابع هيثم محمد :" نجاح عملية الإنجاب تم بفضل مجهود الطاقم الطبي في المستشفى ".

واكمل هيث محمد :" كنا قلقين من دخول السيدة في تسمم حمل مرة أخرى، لكننا أصرينا على استكمال الحمل ونجحت في الإنجاب ".