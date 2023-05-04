فريق طبي بمستشفى صحة المرأة بأسيوط ينقذ ربة منزل من الموت

نجح فريق طبي بمستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط في إنقاذ ربة منزل حامل وسبق لها الحمل 5 مرات تعاني من ألم شديد بالبطن وانفجار وشيك بالرحم واجريت ٥ قيصريات من قبل و تعاني من مشكلة مشيمة متقدمة وملتصقة .



واستقبل قسم الطوارئ بالمستشفى المريضة وتم إجراء عملية قيصرية عاجلة والسيطرة علي النزف الشديد للمريضة ومحاولات ايقاف النزيف والتي استمرت اكتر من ساعتين ونجح الفريق الطبي في انقاذ المريضة والجنين وتم اجراء عملية استئصال للرحم للسيطرة علي النزيف.

وتكون الفريق الطبي من الدكتور محمد خيري علي أستاذ مساعد أمراض النساء والتوليد، والدكتور مصطفى نصر الدين مدرس أمراض النساء والتوليد ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور محمود نور الدين استشاري وزميل أمراض النساء والتوليد، والدكتور حسام جمال مدرس مساعد التخدير والعناية المركزة، بالتعاون مع الدكتورة غادة مهران ببنك الدم بمستشفى صحة المرأة