الثروة السمكية مفتاح التنمية في ظل رؤية مصر 2030.. ندوات تطلقها جامعة أسيوط

أطلق قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط، ندوات بعنوان " الثروة السمكية مفتاح التنمية فى ظل رؤية مصر 2030"، والتى ينظمها مركز الدراسات والبحوث البيئية، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود عبدالعليم، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية بالجامعة، واللواء بحرى محمود متولى الخبير العسكرى والاستراتيجى عضو المجمع العلمى المصرى، والدكتور حسين يوسف أحمد أستاذ صحة الأغذية بكلية الطب البيطرى، والأستاذ أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الاعلاميين.

تأتي هذه الندوات بناء على توجيهات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بتوعية وتثقيف الطلاب بأهمية قطاع الأسماك باعتباره من القطاعات ذات التأثير الكبير على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر، بإلاضافة إلى دوره الحيوي في امداد الجسم بالبروتين الحيواني اللازم لبنائه.

وفى كلمته أشاد الدكتور محمود عبد العليم، بما برؤية الدولة المصرية واهتمامها بالثروة السمكية وتطوير بحيراتها بعد تكليفات الرئيس السيسى من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك وفائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة فى غليون والفيروز وقناة السويس والديبة، لرفع العبء عن كاهل المواطن المصرى فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم، كما أكد على أن التوعية هي مسئولية مجتمعية مشتركة يحملها المثقفين والإعلاميين وكافة فئات الشعب، ومن هنا يأتى دور الجامعة الرائد فى نشر الوعى المجتمعى.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور ثابت عبد المنعم أن قطاع الأسماك من القطاعات ذات التأثير الكبير على الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية في مصر لما لـه من أهمية كبيرة في المساهمة بإمداد الفرد بالبروتين الحيواني، وتعد الأسماك مـصدراً هامـاً مـن مـصادر البروتين الحيواني اللازم لبناء الجسم، للمحافظة علي صحة وسلامة الإنسان، لتميز بروتينه بسهولة الهضم والامتصاص والتمثيل مقارنة بالبروتين الموجود في اللحوم الحمـراء ولحوم الدواجن، لذلك تعتبر تنمية الإنتاج السمكي إحدى ركائز تنمية مصادر البروتين الحيواني في مصر.

الجدير بالذكر أن الندوة تضمنت ثلاث محاضرات الأولى بعنوان "الاقتصاد الأزرق والثروة السمكية" للواء بحرى محمود متولى، ومحاضرة "تسمم البوتيلزم والوقاية من الإصابة" للدكتور حسين يوسف أحمد، والمحاضرة الثالثة عن "دور الإعلام فى بناء الوعى فى ضوء مصر 2030" لأيمن عدلي.

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