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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المؤتمر العلمي الأول للبيولوجيا التطبيقية الإثنين المقبل بـ أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

تنطلق فعاليات المؤتمر العلمي الأول " للبيولوجيا الجزيئية التطبيقية" خلال الفترة من ٨-٩ مايو ٢٠٢٣ ، بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري ، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، والدكتور عمرو محمد عبد الفتاح عميد معهد دراسات وبحوث البيولوجيا الجزيئية.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، إلى أن معهد دراسات وبحوث البيولوجيا الجزيئية بالجامعة يعد أول معهد متخصص فى أبحاث و دراسات البيولوجيا الجزيئية، والتى تسعى من خلاله  الجامعة على مواكبة التقدم العالمي فى مختلف المجالات و تطوير الخدمات العلمية والبحثية  للباحثين  على نحو يساعد على الإبداع و الابتكار و تبادل الرؤى و الخبرات من خلال؛ عقد المؤتمرات العلمية بمشاركة العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية و البحثية على المستوى المحلى و الدولي.

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وأوضح الدكتور عمرو عبدالفتاح، أن المؤتمر يتضمن عدد من  المحاضرات التخصصية في مجالات الخلايا الجزعية والطب التجديدي، وأنشطة البنك القومي للجينات والصفات الوراثية للثروة الزراعية والحيوانية في مصر وكذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الطبية،  يقدمها نخبه من المحاضرين المتميزين من جامعة أسيوط، و مدينة زويل ،  والبنك القومي للجينات بمركز البحوث الزراعية، إلى جانب تقديم ٣٢ بحث ما بين عروض تقديمية وملصقات يقدمه نخبه من الباحثين بالمعهد والجامعة من داخل وخارج جامعة أسيوط.

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