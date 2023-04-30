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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وزير التعليم العالي يفتتح قسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى و البحث العلمى

 


افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ود. أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأحد، قسم جراحة العظام بوحداته التخصصية بمستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط، بحضور لفيف من رؤساء الجامعات وقيادات جامعة أسيوط والوزارة.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير قسم جراحة العظام بوحداته التخصصية بمستشفى الإصابات التابعة لجامعة أسيوط، وتشمل قدرته الاستيعابية الحالية 190 سريرًا، وتم تزويده بـ 8 غرف بنظام الكبسولات لإجراء العمليات الجراحية، ودعم وحدة العناية المركزة بـ 27 سريرًا، وتزويد المستشفى بوحدة المعامل وبنك الدم ووحدة الأشعة التشخيصية بكامل تجهيزاتها والتي تشتمل على 4 أجهزة أشعة سينية، وجهاز أشعة مقطعية بالكمبيوتر، بالإضافة إلى تجهيز قاعات الاجتماعات العلمية وإدارة المستشفى، فضلًا عن تجهيز المستشفى بالعديد من الخدمات المركزية ومنها (المغسلة المركزية والتعقيم المركزي ومفرمة النفايات الخطرة والمشرحة والسنترال والميكنة المركزية وشبكة المعلومات الداخلية للمستشفى والمخازن وغرف تجميع النفايات ومنظومة الحماية المدنية لمرحلة التشغيل الحالية).

وأكد د. أيمن عاشور على أهمية الدور الذي تقوم به المستشفيات الجامعية لجامعة أسيوط في في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين وخاصة لأبناء صعيد مصر، مشيرًا إلى أن مستشفيات جامعة أسيوط تستقبل ما يزيد على 46 ألف مُصاب سنويًا، ويتم إجراء نحو 13 ألف عملية جراحية سنويًا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية المركزة للحالات الحرجة.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن مستشفى الإصابات يعتبر أول مستشفى مُتخصص في استقبال وعلاج حالات الحوادث والإصابات بمختلف تخصصاتها الجراحية في صعيد مصر، ويقع على مساحة إجمالية قدرها 6500 متر مربع، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمستشفى لتبلغ 560 سريرًا و27 غرفة عمليات، بتكلفة بلغت 871.74 مليون جنيه.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه تم افتتاح قطاع العيادات الخارجية بالمستشفى خلال نوفمبر 2021 والذي يتضمن 9 عيادات وغرفة مُجهزة للجبس ووحدة للأشعة التشخيصية، وتستقبل حوالي 4000 مريض شهريًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة كانت ضمن المرحلة الأولى من التشغيل التدريجي للمستشفى، لتقديم خدمة طبية مُتكاملة تُراعي معايير الجودة الصحية.

وأكد المتحدث الرسمي أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور هام في تقديم الخدمات الصحية لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي، مشيرًا إلى أن زيادة إقبال المرضى على المستشفيات الجامعية نظرًأ لتقديمها خدمات صحية متميزة بها، بالإضافة إلى توافر العديد من التخصصات الدقيقة والهامة، بالإضافة إلى توافر العديد من الكوادر الطبية المتميزة وفرق التمريض بالمستشفيات الجامعية لتقديم رعاية صحية لائقة بالمواطنين.

البحث العلمي التعليم العالي وزير التعليم Jobs Education

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