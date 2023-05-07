فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة طفلة بدمياط غير مكتملة النمو

تمكن فريق طبي بمستشفي كفرسعد المركزى بمحافظة دمياط من إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو عمرها الرحمي٣٠ أسبوعا ووزنها عند الولادة(١٢٠٠جرام وتعاني من صعوبة بالتنفس .

تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي المختلفة ومتابعه نموها حتى وصولها للوزن المناسب وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة خلال فترة دامت ٨٣ يوم تحت إشراف فريق العمل بقسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بقيادة الدكتور محمد نصحي عامر مدير الحضانة .

جاء ذلك تحت رعاية السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات

والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة.