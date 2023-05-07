عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم دمياط: لا شكوى من امتحانات اليوم

تعليم دمياط
تعليم دمياط

 

تابع "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، اليوم الأحد، سير أعمال الامتحانات من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية بحضور مديري المراحل التعليمية وموجهي عموم مواد امتحان اليوم.

وذلك ضمن سلسلة متابعات أعمال امتحانات صفوف النقل التى بدأت أمس السبت بجميع مدارس المحافظة بناء على توجيهات ا.د رضا حجازي وزير التربية والتعليم وا.د منال عوض محافظ دمياط.

واطمأن "وكيل الوزارة" إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أية شكاوى من الورقة الامتحانية،

وأوضح "عبد الرؤوف" أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية، يؤدى طلاب الصفوف الرابع البالغ عددهم ٣٥٢٨١ امتحان مادة العلوم في الفترة الأولى وطلاب الصف الخامس البالغ عددهم ٣٥٥٨٥ مادة اللغة الإنجليزية في الفترة الأولى.

وتابع أنه أدى الطلاب في الفترة الثانية امتحان بمادة التربية الدينية، وتكنولوجيا المعلومات.
وبلغت نسبة الحضور ٩٤% تقريباً.

وفيما يخص المرحلة الإعدادية، أوضح وكيل الوزارة، أنه يؤدي طلاب الصف الأول البالغ عددهم ٣٧٩٥٦ إمتحان مادة اللغة الإنجليزية وطلاب الصف الثاني البالغ عددهم ٣٣٥٣٨ امتحان الحبر والاحصاء في الفترة الأولى  وفي الفترة الثانية في مادة التربية الفنية، وبلغت نسبة الحضور ٩٤% تقريباً.

كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي والبالغ عددهم ١٣٤٣٥ الامتحان في مادة اللغة العربية في الفترة الأولى، وبلغت نسبة الحضور ٩٩،٩% تقريباً.

وأشار "عبدالرؤوف" أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية لم تتلق أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم.

الكشف الطبي بالمجان على 1949 مواطنا خلال قافلة علاجية في دمياط

دمياط التربية الدينية أعمال الامتحانات الصف الثاني الثانوي المراحل التعليمية رضا حجازي وزير التربية والتعليم منال عوض محافظ دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهم

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

تواجه اتهامات.. رابطة الأندية في ورطة بسبب تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

موضوعات متعلقة

تحرير 8 محاضر لمحطات وقود مخالفة في دمياط

وفد شركة موانئ المالديف في زيارة لميناء دمياط

ترشيحاتنا

عوامل ساهمت في عدم إدراج مصر على القائمة السوداء لـ "العمل الدولية".. ملتزمون بالمعايير العالمية.. واطلاق حزمة من القوانين العمالية .. وتوقيع 64 اتفاقية مع المنظمة الدولية

بعد حفلها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها

القوى المدنية السودانية تحث «أبو الغيط» على التدخل لوقف القتال في الخرطوم

نقله في برميل.. كشف لغز العثور على جثة شخص بجبل قنا

القبض على المتهمين بسرقة أموال من داخل شقة بالخليفة

تزيد التركيز وتسرع الإدراك.. أستاذ تكنولوجيا يكشف أهمية الوسائل الحديثة في التعلم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

فيديو

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ