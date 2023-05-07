الكشف الطبي بالمجان على 1949 مواطنا خلال قافلة علاجية في دمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الاهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بقرية الركابية التابعة لمركز كفر البطيخ خلال يومى الجمعة والسبت، تضمنت كافة التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

قال الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، إنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٩٤٩مواطن، حيث تم تحويل ٥٧حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ ١٥ حالة اخرى فضلاً عن إجراء ٤٤٢ تحليل معملى والكشف بالأشعة لـ ٧٧ حالة والسونار لـ٤٠ حالة.