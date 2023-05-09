العامري فاروق: رفعت دعاوى قضائية ضد تجاوزات تعرضت لها

أكد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يتعامل مع كل التجاوزات من موقع المسئولية، مؤكدا أنه لجأ للطرق القانونية للحصول على حقوقه إزاء بعض التجاوزات التي تعرض لها مؤخرًا.

وقال العامري في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc الفضائية: "فرق النشاط الرياضي حصدت 15 بطولة، ولازال لدينا منافسات أخرى في السلة واليد بخلاف الألعاب الفردية الموجودة في النادي الأهلي، وهناك طفرة واضحة أيضًا في كرة الماء والسباحة والكاراتيه وغيرها من الألعاب الأخرى".

وأكمل: "أنا رجل مسؤول واتعامل بقيمة النادي الأهلي، وتواجدت في مباراة سيدات الطائرة مع الزمالك في نهائي الدوري، وقمت بمصافحة بعض لاعبات الفريق الأبيض، ومدربهم، وهناك بعض التفاصيل التي حدثت لا أريد الحديث فيها، وأنا اترفع عن الرد على بعض الأمور".

وواصل: "قمت بنشر صورة ندا خالد، لاعبة فريق طائرة الأهلي من أجل رفع الروح المعنوية لها، وسبق وتحدثت معها وأنها لاعبة مميزة وعندما فازت بالبطولة قمت بتهنئتها، ولا أتطرق للأمور الصغيرة التي حدثت بعد ذلك".

وأتم: "قمت بالتحرك قضائيًا ضد التجاوز الذي حدث ضدي مؤخرًا عبر السوشيال ميديا، أنا لا أريد الحديث كثيرا في هذه الأمور، والمستشار محمد عثمان يتولى كافة القضايا، كما سبق وقمت بمقاضاة احمد جمال".