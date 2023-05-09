مقتل قائد بارز في سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد في غارة إسرائيلية

أعلنت مصادر بحركة المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، عن اغتيال قائد بارز في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في الغارات التي شنها سلاح الجو الاسرائيلي على قطاع غزة

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات نفذت غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة.

وأفادت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء غارتين على شقق سكنية بغزة ورفح.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه راجمات الصواريخ التابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.



وأشار جيش الاحتلال في بيان نشره عبر حسابه على “تويتر” إلى أنه "تم إطلاق أكثر من 10 صواريخ الليلة من مواقع الإطلاق هذه باتجاه إسرائيل".

وأضاف البيان "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة تابعة للتنظيم وراجمة صواريخ، وموقع عسكري لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية في قطاع غزة".

وذكر البيان ايضا أن “الهجوم يشكل على المواقع ضررا كبيرا بقدرة التنظيم الإرهابي على تطوير القدرات العسكرية”

في سياق متصل، واصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تمكنت منظومة القبة الحديدية في اعتراض بعضها، دون الحديث عن إصابات.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الجمعة الماضي، إطلاق عملية عسكرية بقطاع غزة.