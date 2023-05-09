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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري يتابع آخر مستجدات الدراسة المتكاملة لترعة السويس

صدى البلد

عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة آخر ما تم التوصل اليه بالدراسة المتكاملة لترعة السويس ، وأعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية بالمنطقة ، وذلك لضمان استيفاء كافة الاحتياجات المائية المقررة على الترعة.

 

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  الأستاذ الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف ، و الأستاذ الدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات ، و الأستاذ الدكتور حسام سيف مدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية ، و الأستاذ الدكتور محمد شعبان مدير معهد بحوث الصرف ، و المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة الشرقية ، و الأستاذ الدكتور أيمن السعدى مدير المكتب الفنى لرئيس المركز القومى لبحوث المياه ، و الأستاذ الدكتور محى المشد الأستاذ بمعهد بحوث الإنشاءات ، و المهندس رضا عبد الشافى مدير عام رى الإسماعيلية ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، و الدكتورة نوران البدوى بالمكتب الفني للوزير.

كما عقد وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع الدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى لمتابعة موقف التعاون الثنائى مع العديد من الدول في مجال الموارد المائية والرى

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