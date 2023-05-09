تهديدات وتلفيق تهم.. مفاجآت جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته

أثارت أزمة مطرب المهرجانات خلال الساعات الأخيرة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونرصد لكم الجديد بها خلال التقرير التالي:

قالت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش، إن العائلة جميعها تضررت من واقعة حسن شاكوش، لافته إلى أنه تم التعدي على زوجة حسن شاكوش وعائلتها، علنا بالسب والقذف، من خلال المكالمات الصوتية أو التسجيلات المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "زوجة حسن شاكوش لا تريد أن تفصح عن المشكلة الأساسية حتى الآن، وهي حريصة على ذلك".

وأشارت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش،: "زوجته أرسلت لي رسائل صوتية وهي حريصة على عدم نشرها، وتتضمن ألفاظ صعبة جدا وشتائم وألفاظ لا استطيع ذكرها"، مضيفه: "تم تلفيق قضية سرقة لزوجة حسن شاكوش".

وأكدت "تم إرسالها إلى زوجة حسن شاكوش وأهلها من قبل زوجها وشقيقه، وتحتوي على تهديدات مباشرة لها، بالإضافة إلى وجود تلفيق تهم غير حقيقية لريم طارق، كما أن والدها منهار بسبب ما حدث لابنته".

والد زوجة حسن شاكون بيموت



وأوضحت هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش،: "حسن شاكون كتب المؤخر عن طريق إيصال أمانة"، لافته: "والد زوجة حسن شاكون بيموت دلوقتي بسبب التشهير الذي حدث والخوض في الأعراض الذي حدث".



ولفتت إلى أن "زوجة حسن شاكوش طلبت الطلاق، بسبب التشهير الذي حدث، وهو لا يريد الطلاق"، موضحة "بعد واقعة طردها من منزل الزوجية، ترفض العودة أو الصلخ، وهناك احتمالية أن تلجأ للطلاق بداعي الضرر".

وعرضت نيرمين حمدي -صديقة زوجة حسن شاكوش- فيديو لايف عبر حسابها الشخصي بتطبيق انستجرام، استعرضت فيه عدة نقاط جديدة حول أزمة مغني المهرجانات وزوجته ريم طارق.

وعرضت صديقة زوجة حسن شاكوش، تسجيلا صوتيا لمغني المهرجانات يعترف فيه بعلمه بزواج زوجته الأول، حيث قال لـ ريم طارق: «أنا واخدك مدام من الأول مش واخدك بنت بنوت وبوظتلك حياتك.. كده كده حياتك كانت بايظة من الأول».

وكشف محمد أبو العلا، محامي مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، آخر تطورات القضية التي رفعتها ضده زوجته؛ متهمة إياه بالاستيلاء على مشغولاتها الذهبية، وإيصال أمانة قيمة مؤخر صداقها، وطردها من منزل الزوجية، فيما اتهمها الزوج بالاستيلاء على 500 ألف جنيه قبل أن تترك المنزل طواعية.

ونفى محامي حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، قيام موكله بإرغام زوجته على إمضاء إيصال أمانة والتي زعمت أنه مؤخر صداق، لافتًا إلى أن زوجة شاكوش ادعت ذلك الأمر وهو ما لم يحدث على أرض الواقع.



وأضاف محمد أبو العلا، ، أن هذه الأزمة بدأت عندما توجهت زوجة حسن شاكوش لقسم شرطة أول أكتوبر؛ وادعت في محضر رسمي بأن شاكوش طردها من منزل الزوجية، واستولى منها على مشغولاتها الذهبية، كما حصل على إيصال أمانة كانت وقعته مقابل مؤخر صداقها، وقائمة منقولاتها.

وتابع محامي حسن شاكوش، أن زوجة شاكوش تحوز المشغولات الذهبية، حتى الأن، وتركت منزل الزوجية بمحض إرادتها، واستولت على مبلغ 500 ألف جنيه قبل ترك المنزل، مشيرًا إلى أن الطرفين حررا ضد بعضهما محضرين رسميين؛ وهما أمام النيابة العامة، حاليًا؛ من أجل التحقيق فيهما.

ولفت أبو العلا، إلى إن حديث زوجة حسن شاكوش مُرسل دون أدلة؛ خاصة فيما يتعلق بإيصال الأمانة الخاص بمؤخر صداقها، نافيًا أن يكون موكله قد وقّع أي إيصالات أمانة للزوجة؛ وستفصل النيابة في الأمر بين الطرفين.

وأشار محامي حسن شاكوش، إلى أن محضري الطرفين ما زالا أمام النيابة العامة من أجل التحقيق والفصل فيهما، موضحًا أن الطلاق لم يقع بين الزوجين، حتى الأن، فيما لم يؤكد أو ينفي إذا كان موكله هو من يرفض تطليق الزوجة، مؤكدًا أن شاكوش هو الذي يمكنه الإجابة على هذا السؤال.