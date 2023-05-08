والدها بيموت.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

قال المستشارة هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش، إن العائلة جميعها تضررت من واقعة حسن شاكوش، لافته إلى أنه تم التعدي على زوجة حسن شاكوش وعائلتها، علنا بالسب والقذف، من خلال المكالمات الصوتية أو التسجيلات المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت المستشارة هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "زوجة حسن شاكوش لا تريد أن تفصح عن المشكلة الأساسية حتى الآن، وهي حريصة على ذلك".

وأشارت المستشارة هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش،: "زوجته أرسلت لي رسائل صوتية وهي حريصة على عدم نشرها، وتتضمن ألفاظ صعبة جدا وشتائم وألفاظ لا استطيع ذكرها"، مضيفه: "تم تلفيق قضية سرقة لزوجة حسن شاكوش".



واسترسلت: "تم إرسالها إلى زوجة حسن شاكوش وأهلها من قبل زوجها وشقيقه، وتحتوي على تهديدات مباشرة لها، بالإضافة إلى وجود تلفيق تهم غير حقيقية لريم طارق، كما أن والدها منهار بسبب ما حدث لابنته".

والد زوجة حسن شاكون بيموت

وأوضحت المستشارة هايدي الفضالي، محامية زوجة حسن شاكوش،: "حسن شاكون كتب المؤخر عن طريق إيصال أمانة"، لافته: "والد زوجة حسن شاكون بيموت دلوقتي بسبب التشهير الذي حدث والخوض في الأعراض الذي حدث".



ولفتت: "زوجة حسن شاكوش طلبت الطلاق، بسبب التشهير الذي حدث، وهو لا يريد الطلاق"، موضحه: "بعد واقعة طردها من منزل الزوجية، ترفض العودة أو الصلخ، وهناك احتمالية أن تلجأ للطلاق بداعي الضرر".