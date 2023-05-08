ريم طارق ليست الأولى .. 3 زيجات سرية لـ حسن شاكوش

كشفت نيرمين حمدي -صديقة زوجة حسن شاكوش- تفاصيل الأزمة التي دارت بين صديقتها ومغني المهرجانات خلال الأيام الماضية.

وقالت صديقة زوجة حسن شاكوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها كانت مطلعة على تفاصيل الأزمة من اليوم الأول، مشيرة إلى أن ريم طارق كانت ترغب في حل المشكلة بشكل ودي، ولكنها تفاجأت بأن أمن الكمبوند التي تعيش فيه مع زوجها يمنعها من الدخول بتعليمات من «شاكوش».

وأضافت صديقة زوجة حسن شاكوش، أن ريم كانت تحظى بمعاملة سيئة من زوجها، وكانت تتعرض للتفتيش أثناء دخولها أو خروجها من الفيلا، وكانت تغادر في سيارة تابعة لإحدى شركات المواصلات.

وأكدت صديقة زوجة حسن شاكوش، أن الأخير كان على علم بزواج زوجته وتأكد من عدم إصابتها بأي أمراض قبل الزواج، حيث خضعت ريم طارق للفحص الطبي عند طبيبة، وكانت نتيجة الفحص الطبي سليمة.

وأشارت صديقة زوجة حسن شاكوش، أن مغني المهرجانات سبق وتزوج 3 مرات بشكل سري، واحدة منها شرعي استمرت 7 أشهر فقد، والزيجتان الأخريتان كانتا عرفيا من فتاتين مغربيتين.

خناقة حسن شاكوش وزوجته:

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى.

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام.

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي - قصة حبه مع عروسه ريم طارق.

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته.