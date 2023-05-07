عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ركبت دعامتين في القلب برمضان.. حما حسن شاكوش يكشف تفاصيل الأزمة| خاص

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

كشف طارق السيد، والد زوجة حسن شاكوش، تفاصيل الأزمة التي حدثت بينهما، قائلا إن العلاقة بدأت طبيعية، وعلى ما يرام، وبعد الزواج بدأت تحدث المشاكل.

وأضاف والد زوجة حسن شاكوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن حلقة برنامج العرافة مع بسمة وهبة، كانت سببا في كشف بعض الأمور في البداية، وأنه لم يعلم المشاكل بين ابنته وزوجها من البداية لأنه كان أجرى عملية تركيب دعامتين في القلب في شهر رمضان الماضي، ما جعل ابنته ريم تخفي المشاكل عنه.

وتابع والد زوجة حسن شاكوش، أن ابنته أخبرته بالمشكلة بعد يوم الاثنين الماضى حينما كانت متجهة إلى الفيلا المتزوجة فيها بالشيخ زايد، وتفاجأت بمنعها من الدخول والاستيلاء على شبكتها وباقي أغراضها في الفيلا.

txt

بعد محضر السرقة .. فيديو صادم لـ زوجة حسن شاكوش | شاهد

txt

اتخانقوا في رمضان.. تفاصيل أزمة حسن شاكوش وزوجته بعد محضر السرقة| خاص

txt

صورة لـ زوجة حسن شاكوش قبل الشهرة| شاهد

txt

القصة الكاملة| اشتعال الخلاف بين حسن شاكوش وزوجته بعد شهرين من الزفاف.. والأخيرة تتهمه بالسرقة

واستكمل والد زوجة حسن شاكوش، أنه بعدما علم بالمشكلة والأزمة متأخرا، نصح ابنته بالذهاب لتحرير محضر ضد زوجها، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يحدث طلاق رسمي بين الزوجين.

وحول سبب المشاكل بين حسن شاكوش وزوجته -ريم طارق- رفض طارق السيد، التصريح بها قائلا: «البيوت أسرار وهي لسة على ذمته ما ينفعش نفشي أسرار البيوت للخارج».

وحول بداية التعارف مع حسن شاكوش، قال طارق السيد، إن مسقط رأسهم هو الصعيد، وجاءوا للعيش في القاهرة بمنطقة بولاق الدكرور قبل 20 عاما، ثم انتقلوا إلى شارع فيصل، ثم إلى الشيخ زايد، مشيرا إلى أنه عرف حسن شاكوش قبل 3 سنوات فقط حينما تقدم لـ خطبة ريم ولم يحدث نصيب.

وتابع طارق السيد، إن ابنته خريجة مدارس انترناشيونال ودرست سياحة وفنادق، ولم يكن هناك صلة بينها وبين حسن شاكوش من قبل، وعندما تقدم الأخير للزواج مرة أخرى وافق عليه.

وحول أن زواج ابنته الأول هو سبب الأزمة، قال طارق السيد، إن هذا شيء خارج العقل والمنطق لا يمكن مناقشته أو التطرق له، متسائلا: «ازاي واحد متجوز ما يعرفش إن مراته اتجوزت قبله ولا لأ وهيقعد المدة دي كلها». 

 

خناقة حسن شاكوش وزوجته:

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة. 

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى. 

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام. 

 

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة. 

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي - قصة حبه مع عروسه ريم طارق. 

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته. 

حسن شاكوش زوجة حسن شاكوش والد زوجة حسن شاكوش ريم طارق زواج حسن شاكوش حسن شاكوش وزوجته أزمة حسن شاكوش وزوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

قرار عاجل في قضية منع محمد رمضان من الغناء.. تفاصيل

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

فيلم يوم 13 لـ أحمد داود يكسر حاجز الـ20 مليون جنيه إيرادات

بحضور صناع ونقاد السينما.. افتتاح الدورة الـ 49 من مهرجان جمعية الفيلم 

فى ذكراه.. مسيرة رياض الهمشرى الفنية وقصة رحيله بلبنان

عرض فيلم "من أجل زيكو" فى مهرجان جمعية الفيلم.. اليوم

رانيا يوسف ودرة في مهرجان ياسمين الحمامات في تونس بفساتين لافتة

عرض فيلم 2 طلعت حرب بمهرجان المركز الكاثوليكى للسينما اليوم

القصة الكاملة| اشتعال الخلاف بين حسن شاكوش وزوجته بعد شهرين من الزفاف.. والأخيرة تتهمه بالسرقة

سافر 4 مرات للعلاج.. تفاصيل إصابة محمد فؤاد في مقلب رامز جلال

ترشيحاتنا

فنانة شهيرة أغمى عليها.. حكاية أغرب قبلة لرشدي أباظة

رئيس الوزراء يبحث مع الأميرة عالية بنت الحسين الاستثمار بالمحميات الطبيعية

تصعيد خطير.. روسيا تقصف عدة مناطق في أوكرانيا قبل الهجوم المضاد

الأهلي يواجه صعوبة في ضم صفقة الموسم

إشادة بقرارات الرئيس السيسي في عيد العمال.. وتعيين 6 آلاف من ذوي الهمم

عايزة أخرج يا ماما.. تفاصيل مصرع فتاة بـ جرعة أنسولين في الجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوج عمره 102 سنة يهدي زوجته بوكيه ورد

استاكوزا بـ 50 جنيه؟.. صورة تحير جمهور السوشيال ميديا

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

فيديو

«تعبان جدا».. الفنان توفيق عبد الحميد يعلن تطورات وضعه الصحي| فيديوجراف

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ