ركبت دعامتين في القلب برمضان.. حما حسن شاكوش يكشف تفاصيل الأزمة| خاص

كشف طارق السيد، والد زوجة حسن شاكوش، تفاصيل الأزمة التي حدثت بينهما، قائلا إن العلاقة بدأت طبيعية، وعلى ما يرام، وبعد الزواج بدأت تحدث المشاكل.

وأضاف والد زوجة حسن شاكوش في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن حلقة برنامج العرافة مع بسمة وهبة، كانت سببا في كشف بعض الأمور في البداية، وأنه لم يعلم المشاكل بين ابنته وزوجها من البداية لأنه كان أجرى عملية تركيب دعامتين في القلب في شهر رمضان الماضي، ما جعل ابنته ريم تخفي المشاكل عنه.

وتابع والد زوجة حسن شاكوش، أن ابنته أخبرته بالمشكلة بعد يوم الاثنين الماضى حينما كانت متجهة إلى الفيلا المتزوجة فيها بالشيخ زايد، وتفاجأت بمنعها من الدخول والاستيلاء على شبكتها وباقي أغراضها في الفيلا.

واستكمل والد زوجة حسن شاكوش، أنه بعدما علم بالمشكلة والأزمة متأخرا، نصح ابنته بالذهاب لتحرير محضر ضد زوجها، مشيراً إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يحدث طلاق رسمي بين الزوجين.

وحول سبب المشاكل بين حسن شاكوش وزوجته -ريم طارق- رفض طارق السيد، التصريح بها قائلا: «البيوت أسرار وهي لسة على ذمته ما ينفعش نفشي أسرار البيوت للخارج».

وحول بداية التعارف مع حسن شاكوش، قال طارق السيد، إن مسقط رأسهم هو الصعيد، وجاءوا للعيش في القاهرة بمنطقة بولاق الدكرور قبل 20 عاما، ثم انتقلوا إلى شارع فيصل، ثم إلى الشيخ زايد، مشيرا إلى أنه عرف حسن شاكوش قبل 3 سنوات فقط حينما تقدم لـ خطبة ريم ولم يحدث نصيب.

وتابع طارق السيد، إن ابنته خريجة مدارس انترناشيونال ودرست سياحة وفنادق، ولم يكن هناك صلة بينها وبين حسن شاكوش من قبل، وعندما تقدم الأخير للزواج مرة أخرى وافق عليه.

وحول أن زواج ابنته الأول هو سبب الأزمة، قال طارق السيد، إن هذا شيء خارج العقل والمنطق لا يمكن مناقشته أو التطرق له، متسائلا: «ازاي واحد متجوز ما يعرفش إن مراته اتجوزت قبله ولا لأ وهيقعد المدة دي كلها».

خناقة حسن شاكوش وزوجته:

علم موقع صدى البلد الإخباري، تفاصيل أزمة حسن شاكوش، مع زوجته ريم طارق، بعد قيام الأخيرة بتحرير محضر ضد الأول اتهمته فيه بالسرقة.

بدأت بوادر الأزمة بين حسن شاكوش وزوجته ريم طارق، من شهر رمضان 2023، بعد نشوب خلافات بينهما، واستمرت مفاوضات الصلح بينهما لعدة أيام دون جدوى.

وقبل أسبوع قررت ريم طارق، الانفصال عن حسن شاكوش، واللجوء للقانون، وقامت بإلغاء متابعته عبر حسابها الخاص على تطبيق الصور انستجرام.

أزمة حسن شاكوش وزوجته

بعد شهر من زواجهما وحفل زفافهما الأسطوري حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

زواج حسن شاكوش

كشف حسن شاكوش، في لقاء متلفز مع برنامج ET بالعربي - قصة حبه مع عروسه ريم طارق.

وقال حسن شاكوش، إنه كان يحب عروسته ريم، منذ سنوات، وقت أن كان يسكن في منطقة بولاق وكانت تتردد على المنطقة التي يعيش فيها، وحاول التقدم لها لخطبتها في ذلك الوقت، لكنه تفاجأ بأنها مخطوبة من شخص آخر، حتى ساقهما القدر وأصبحت زوجته.