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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

سجائر بوكس
سجائر بوكس

تردد خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن توقف الشركة الشرقية للدخان عن إنتاج "سيجارة الشعب"، وهي كليوبترا بوكس وهو النوع الرائج والمنتشر بين المواطنين من حيث الاستخدام، وذلك بسبب تراجع في مخزون التبغ داخل الشركة.

سجائر بوكس 

توقف إنتاج السجائر كليوبترا بوكس

واشتكى عدد كبير من تجار السجائر في السوق، من عدم توريد الشركة الشرقية للدخان لسجائر بوكس الشعبية الشهيرة خلال الفترة الماضية.

شعبة الدخان ترد

من جانبه قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات إنه لا يوجد توقف في الوقت الحالي من إنتاج أي نوع من أنواع السجائر، مؤكداً أن المصانع تعمل بنفس طاقتها بالمخزون المتاح بالشركة الشرقية للدخان.

ورفعت الشركة أسعار السجائر الشعبية خلال مارس المنقضي، بزيادة تتراوح ما بين جنيهن إلى 3 جنيهات في العلبة الواحدة، وسط تحديات تتمثل في ارتفاع مدخلات الإنتاج والزيادة المستمرة في التكاليف، وفق ما أشارت إليه الشركة في قوائمها المالية لعام 2022، ما دفعها لزيادة أسعار منتجاتها من السجائر والمعسل وحتى السيجار.

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الشركة الشرقية تنفي توقف إنتاج سجائر البوكس

وسبق أن قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن موردي منتجات التبغ والمعسل الأجانب للشركات المصرية منها الشرقية للدخان، أصبحوا لا يريدون توريدها إلى المصنعين داخل مصر، وأن شركات الدخان تقوم باستيراد المواد الخام الخاصة بها بالدولار، وتوفر الدولار بسعر مرتفع.

السجائر 

أسعار سجائر الشرقية للدخان الشعبية

ورفعت ايسترن كومباني سعر بوكس10 إلى 15 جنيهًا، أما سعر كليوباترا كينج سايز يرتفع إلى 23 جنيهًا، وكليوباترا سوفت كوين إلى 24 جنيهًا، وسعر بوسطن بلومنت لـ 24 جنيهًا، كليوباترا بوكس أبيض- ألوان لـ 24 جنيهًا، ورفع سعر كليوباترا سوبر إلى 24 جنيهًا.

ورفعت الشركة كذلك سجائر مونديال أحمر-أرزق/سيلفر إلى 24 جنيهًا، ومونديال سويتش منتول/بلوبيري إلى 24 جنيهًا، وزيادة سعر كليوباترا بلاك إلى 24 جنيهًا، وماتوسيان سوبر إلى 24 جنيهًا، وفايسروي/بال مال إلى 33 جنيهًا.

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حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل بعد زيادة السولار.. شعبة الدخان ترد

الشركة الشرقية للدخان ترد

كشف هاني أمان، العضو المنتدب  لشركة الشرقية للدخان ايسترن كومبانى، حقيقة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية بشأن توقف الشركة عن إنتاج أحد منتجاتها سجائر كليوباترا بوكس.

وأكد أمان في بيان صحفي له اليوم، أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأن الشركة مستمرة في إنتاج جميع منتجاتها وعرضها بالأسواق، مردفًا: ما نشر ليس إلا أخبارا تضمنت معلومات غير صحيحة.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في الإنتاج ويتم توريد الكميات المتعاقد عليها مع الموزعين بشكل يومياً وتهيب الشركة بضرورة الحصول علي المعلومات من مصادرها الرسمية.

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توقف إنتاج سيجارة الشعب "بوكس".. نقص في المخزون والشركة توضح الحقيقة| تفاصيل

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