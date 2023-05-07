أخبار التوك شو.. حقيقة رفع أسعار السجائر.. مفاجآت في أسعار الذهب والدولار.. حالة الطقس اليوم

تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

القاهرة 28.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد

قدم برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 7 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا حارا صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد

سعر الدولار اليوم .. استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم رشا مجدي ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 7 5-2023.



أسعار الذهب اليوم الأحد 7-5-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 7-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.

متحف التحنيط بالأقصر يحتفل بذكرى 26 عاما على الافتتاح

أكد محمد شحتة مدير عام متحف التحنيط بالأقصر، أنه تم افتتاح متحف التحنيط بالأقصر في 7 مارس 1997 على مساحة 2035 متر تقريبا بكامل ملاحقاته، ويضم صالة عرض كبيرة تعرض بالتفصيل طريقة التحنيط بالشكل التفصيلي، وتم اختيارة أمام ضفاف النيل ومواجهة جبال طيبة بالبر الغربي «مدينة دفن الموتى».

تركي آل الشيخ: مصر عظيمة وفنها محفور في وجداننا لا يمكن ننساه

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الدولة المصرية على مشاركة 130 عازفا على أعلى مستوى، مؤكدا أن مصر عظيمة وفنها محفور في وجداننا لا يمكن ننساه.

وزير المالية: 23 مليار دولار تم سحبها في 6 أسابيع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك أكثر من 23 مليار دولار تم سحبهم في 6 أسابيع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأننا بحاجة إلى تدبير العملة إلى الضعف، موضحا أن 80% من القمح يأتي من روسيا وأوكرانيا، موضحا أن 40% من السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا وسبب في دخول العملة الأجنبية.

الانخفاض مستمر.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع الحالي

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد تقلبات دوية كبيرة، وهو ما يميز فصل الربيع، نتيجة الكتل الهوائية سواء القادمة من الصحراء، او القادمة من أوروبا"، متابعة : من أمس الأول شهدنا انخفاضات بدرجات الحرارة، نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وستحجب جزء من أشعة الشمس، مما سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة.

بعد زيادة السولار.. شعبة الدخان تكشف حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، حقيقة رفع أسعار السجائر والمعسل، مؤكدا أن الشركات لم تعلن حتى الآن عن رفع الأسعار، وأن شركات الدخان تقوم باستيراد المواد الخام الخاصة بها بالدولار، موضحا أن هناك صناعات ليس لها بديل محلي ولكن هناك مشكلة بسبب ارتفاع سعر العملة الأجنبية.

استلام 1.2 مليون طن قمح بالصوامع والشون.. والتموين: موسم التوريد مبشر

أكد المهندس كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين، بوزارة التموين، أن عمليات استقبال الأقماح مستمرة على 420 موقع، مشيرا إلى أنه تم توريد 1.2 مليون طن من القمح حتى الأن، وأن موسم توريد القمح مبشر، مؤكدا أنه مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان يتم توريد 465 ألف طن، ولكن بعد حوافز توريد القمح للفلاحين، زادت الإنتاجية.

أبو الغيط: المناشدات والهدن السابقة لم تنجح في وقف المعارك بالسودان

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السودان يشهد وضعا غير مسبوق في تاريخه، فقد صارت العاصمة السودانية الخرطوم ساحة لمعارك دامية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

داعيا لوقف إطلاق النار.. سامح شكري: مصر استقبلت 57 ألف شقيق سوداني

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تدعم جميع الجهود لإيجاد حل للأزمة السودانية الحالية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد تضامنها مع السودان في أزمته الحالية، وأن مصر استقبلت 57 ألفا من الأشقاء السودانيين، إضافة إلى دورها في إجلاء 4 آلاف مواطن أجنبي، فضلا عن الرعايا المصريين الذين تجاوز عددهم 6 آلاف.