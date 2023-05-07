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رئيس التحرير
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أبو الغيط: المناشدات والهدن السابقة لم تنجح في وقف المعارك بالسودان

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السودان يشهد وضعا غير مسبوق في تاريخه، فقد صارت العاصمة السودانية الخرطوم ساحة لمعارك دامية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى.

وقال «أبو الغيط»، في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في السودان وسوريا وفلسطين، إن الاشتباكات في السودان أدت إلى أوضاع إنسانية وصحية صعبة، مشيرا إلى أن  المناشدات والهدن السابقة لم تنجح في وقف المعارك بالسودان.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة العربية شاركت في اجتماعات مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمناقشة الأزمة السودانية، والمساهمة في معالجة أوضاعه، لكي تتناغم المبادرات المختلفة لمصلحة السودان. 
 

ابو الغيط جامعة الدول العربية الخرطوم السودان وزراء الخارجية العرب

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