داعيا لوقف إطلاق النار.. سامح شكري: مصر استقبلت 57 ألف شقيق سوداني|فيديو

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تدعم جميع الجهود لإيجاد حل للأزمة السودانية الحالية، مشيرا إلى أن مصر تؤكد تضامنها مع السودان في أزمته الحالية.

وقال سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها باجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في السودان، إن مصر استقبلت 57 ألفا من الأشقاء السودانيين، إضافة إلى دورها في إجلاء 4 آلاف مواطن أجنبي، فضلا عن الرعايا المصريين الذين تجاوز عددهم 6 آلاف.

الحفاظ على أمن وسلام المدنيين

وناشد وزير الخارجية أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في السودان والالتزام به ولا يقتصر هدفه على الأهداف الإنسانية والحفاظ على أمن وسلام المدنيين.