أسعار الذهب اليوم الأحد 7-5-2023.. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأحد 7-5-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

ويستحوذ الذهب مؤخرًا على اهتمام الكثير من الناس كونه ملاذًا آمنًا يلجأ إليه الأشخاص بل والدول أيضًا، فهو ليس مجرد رفاهية وحسب إنما هو أحد الأوعية الاستثمارية الناجحة على مدار السنوات.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي.



سعر الذهب اليوم



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2971 جنيها للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2600 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2229 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 20800 جنيها.



أسعار مصنعية الذهب في مصر



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.