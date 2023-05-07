تركي آل الشيخ: مصر عظيمة وفنها محفور في وجداننا لا يمكن ننساه.. فيديو

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الدولة المصرية على مشاركة 130 عازفا على أعلى مستوى، مؤكدا أن مصر عظيمة وفنها محفور في وجداننا لا يمكن ننساه.

وأكد «تركي آل الشيخ» أن الفنانين المصريين قيمة وقامة كبيرة، والجميع يعلم ذلك، متسائلا :«كيف لعبد الحليم حافظ يغني وهو مريض مرض الموت بهذا الشكل وهذه علامة استفهام كبيرة» .

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن الفن المصري عظيم ويقدر ويظهر دائما على أفضل صورة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الثقافة المصرية لعمل ليالي سعودية في الأوبرا المصرية.

أهم 3 أغان على المستوى العربي

وأشار المستشار تركي آل الشيخ، إلى أن الموجي وعبد الوهاب والسنباطى وبليغ حمدي وجمال الطويل وغيرهم قدموا العديد من الألحان، موضحا أن أهم 3 أغان على المستوى العربي أغنيتان مصريتان وأغنية سعودية.