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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: حفلة روائع الموجي رسالة ثقافية وليس مجرد حدث فني تقليدي

عمرو أديب
عمرو أديب

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بحفل روائع محمد الموجي الذي نظمتها المملكة العربية السعودية أمس الخميس، ضمن فعاليات تتوسع في تنظيمها هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.

 

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن السعودية تواصل من خلال هيئة الترفيه، الاحتفال بعباقرة الفن من كل مكان، مشيرا إلى أن حفلة روائع الموجي كانت رسالة ثقافية وليس مجرد حفل فني تقليدي.

وأوضحت أن الحفل الفني أحدث حالة وصفها بـ"الجميلة" في الوسط الفني، معقبا: "الفن بتاعنا كلنا".

وتابع أديب: "في كلمات في أغاني أم كلثوم لم أتمعن فيها إلا في حفلة روائع الموجي"، موضحا للشكر للسعودية ولتركي آل الشيخ على رعاية هذا الفن الراقي ويتيح للجمهور أن يتذوق هذا الشعر العربي الجميل.

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