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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الانخفاض مستمر.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأسبوع الحالي| فيديو

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه يوجد تقلبات دوية كبيرة، وهو ما يميز فصل الربيع، نتيجة الكتل الهوائية سواء القادمة من الصحراء، او القادمة من أوروبا".


وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية ، إنه من أمس الأول شهدنا انخفاضات بدرجات الحرارة، نتيجة امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وستحجب جزء من أشعة الشمس، مما سيؤدي لانخفاض درجات الحرارة.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية،أن انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى منتصف الإأسبوع الحالي، مؤكدة أنه سيتم الشعور بالبرودة خاصة في ساعات الليل المتأخرة، وفي فترة الصباح الباكر.

غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وأشارت منار غانم إلى أنه سيكون هناك فرص أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ولكنها ستكون أمطار خفيفة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
 

الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم طبقات الجو انخفاض درجات الحرارة البحر المتوسط

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