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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بلاش الملابس الصيفية.. الأرصاد تقدم تحذيرات عاجلة للمواطنين| فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأحوال الجوية تشهد تقلبات خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أنه سيستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي": “سنشعر بالأجواء الربيعية، وستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ومائلة للحرارة على القاهرة والوجه الرحري، وحارة على محافظات جنوب الصعيد”.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، تنحفض درجات الحرارة، نتيجة نشاط نسبي للرياح، وتصل درجات الحرارة ما بين 15 و16 درجة.

وأشارت منار غانم إلى أنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ولكنها ستكون أمطار خفيفة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

خاصة في الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة

وتابعت:  “بلاش الملابس الصيفية، ولكن لا بد من ارتداء الملابس الخريفية، خاصة في الصباح الباكر وفترات الليل المتأخرة”.

الأرصاد الجوية الاحوال الجوية الانخفاض في درجات الحرارة سقوط الأمطار أحوال الجوية

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