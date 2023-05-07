نشاط رياح وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس اليوم الأحد، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة، لتكون الأجواء مائلة للبرودة صباحا، مائلة للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلة للدفء على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم الاحد

حالة الطقس اليوم الأحد

ويسود الأحد طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس ليلا، بسبب انخفاض درجات الحرارة حيث تميل الأجواء للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية بارتداء الملابس الخريفية والابتعاد عن الصيفية عند الخروج ليلا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

نشاط الرياح 30 كم بالساعة

ورصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتنشط أحيانا على مناطق القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتراوح سرعة الرياح علي السواحل الشمالية الغربية بين 24 و 30 كم/ الساعة، وفي الوجه البحري والقاهرة وبقية السواحل تتراوح بين 15 الي 22 كم/ الساعة، ومناطق شمال ووسط الصعيد تتراوح سرعة الرياح بين 16 الي 23 كم/ الساعة، أما باقي مناطق جنوب الصعيد حوالي 18 كم / الساعة.

حالة الطقس اليوم الاحد

فرص سقوط أمطار

كما تتوافر فرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، ومن المتوقع تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 درجة مئوية نهارًا، 15 درجة ليلًا، وقدمت هيئة الأرصاد الجوية تحذير للمواطنين خلال بيان اليوم.

درجات الحرارة اليوم الأحد 7 مايو

القاهرة والوجه البحري العظمى 27- الصغرى 15

السواحل الشمالية العظمى 23- الصغرى 16

جنوب سيناء العظمى 30- الصغرى 20

شمال الصعيد العظمى 28- الصغرى 17

جنوب الصعيد العظمى 32– الصغرى 20