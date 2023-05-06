الطقس غدا| درجات الحرارة مستقرة وأمطار خفيفة بجنوب سيناء

تشهد حالة الطقس غدا، الأحد، استقرارا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يظل الطقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون حالة الطقس غدا، يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس غدا، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ويشهد الطقس غدا، استمرار وجود فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء أيضا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 درجة

شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 20 درجة