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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس غدا| درجات الحرارة مستقرة وأمطار خفيفة بجنوب سيناء

الطقس غدا
الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا، الأحد، استقرارا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يظل الطقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، يكون حالة الطقس غدا، يكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ويكون الطقس غدا، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

ويشهد الطقس غدا، استمرار وجود فرص أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء أيضا وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 15 درجة
السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16 درجة
جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 20 درجة
شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17 درجة
جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 20 درجة

الطقس الطقس غدا حالة الطقس درجات الحرارة هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية

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