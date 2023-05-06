الطقس اليوم.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس المتوقع اليوم، السبت 6 مايو 2023، حيث متوقع بعض الأمطار الخفيفة الى المتوسطة على مناطق من الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري (شمال البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - شمال الدقهلية - الإسكندرية).

انخفاض درجات الحرارة

وقال “فهيم ”، في تصريحات له، إنه من المتوقع أيضا أمطار متقطعة ونشاط للرياح، مع توقعات بانخفاض واضح فى درجات الحرارة نهاراً.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن هناك فرصة لسقوط الأمطار أيضاً غدا، الأحد، على نفس المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها اليوم، وهى “شمال البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بور سعيد - وشمال الدقهلية - الإسكندرية”، ولكن بصورة خفيفة.

وأضاف الدكتور محمد فهيم أن هناك توقعات باستمرار الطقس الحار جنوباً مع وجود نشاط لهبات رياح متقطعة.

طقس اليوم السبت

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم، السبت، سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلا للدفئ على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما أكدت الدكتورة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تنخفض عن أمس، الجمعة، بـ 7 درجات، موضحة أن درجات الحرارة أمس كانت 34، و اليوم القاهرة تسجل 27 درجة.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، إن البلاد تتعرض لـ كتل هوائية قادمة من المناطق الصحراوية.

وحذرت مرضى الحساسية من الخروج من البيت دون ارتداء كمامة، وذلك بسبب الرمال و الأتربة، لآن البلاد تتعرض لـ موجة من الرياح.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة العظمى 28، الصغرى 16.

الإسكندرية 23 16

مطروح 22 16

بور سعيد 24 17

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 17

العريش 24 16

طابا 29 22

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

الأقصر 34 19

أسوان 35 20

الوادي الجديد 35 21

شلاتين 32 20

حلايب 30 20