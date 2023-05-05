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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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انخفاض بدرجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة 5 مايو

حاله الطقس اليوم
حاله الطقس اليوم الجمعة

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم 

حالة الطقس اليوم الجمعة

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

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حالة الطقس اليوم الجمعة بمصر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة:  القاهرة العظمى 30  درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى  23 درجة.

حالة الطقس اليوم 

درجات الحرارة اليوم الجمعة

  • درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى  30.
  • درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى بنها الصغرى 17 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 28.
  • درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 17 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 16  والعظمى 29.
  • درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 17 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 18 والعظمى 34.
  • درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 33.
  • درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 33.
  • درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 34.
  • درجات الحرارة فى العريش الصغرى 20 والعظمى 34.
  • درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 33.
  • درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 32.
  • درجات الحرارة فى نخل الصغرى 13 العظمى 31.
  • درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 27.
  • درجات الحرارة فى الطور الصغرى 20 والعظمى 32.
  • درجات الحرارة فى طابا الصغرى 22 والعظمى 32.
  • درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 34.
  • درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 24.
  • درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 18 والعظمى 23.
  • درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 24.
  • درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 18 والعظمى 27.
  • درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 21 والعظمى 35.
  • درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 34.
  • درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 21 والعظمى 31.
  • درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 32.
  • درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 20 والعظمى 30.
  • درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 20 والعظمى 29.
  • درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 20 والعظمى 29.
  • درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 19 والعظمى 33.
  • درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 32.
  • درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 18 والعظمى 32.
  • درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 33.
  • درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 21 والعظمى 37.
  • درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 37.
  • درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 22 والعظمى 38.
  • درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 39.
  • درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 36.
  • درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 38.

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو

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