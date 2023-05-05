انخفاض بدرجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة 5 مايو

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 5 مايو الجاري، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الجمعة

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء .

حالة الطقس اليوم الجمعة بمصر

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة.

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم الجمعة