أخبار التوك شو.. نصائح لتقوية عضلة القلب وتجنب الوفاة المفاجئة.. وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مراسل القاهرة الإخبارية: انتشار طيران الجيش السوداني وإعادة فتح المراكز التجارية بالخرطوم

شهدت سماء العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء، انتشارًا كبيرًا لطيران الجيش السوداني، وسط حالة من الهدوء الحذر الذي يسيطر على العاصمة في الوقت الراهن.



خالد دياب: نجاح مسلسل "تحت الوصاية" متوقع لأنه يحمل رسالة

أكد المخرج خالد دياب مخرج عمل مسلسل تحت الوصايا بطولة منى زكي أن كتابة العمل كانت بالمشاركة بين خالد دياب وشيرين دياب؛ مشيرا إلى أن معظم المشاعر التي كانت تعكسها وتجسدها الفنانة منى زكي كانت من نبض الفنانة شيرين دياب.



دراسة.. العمل لفترات طويلة دون راحة يسبب أمراض القلب والسكر

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائيه نتائج دراسة خاصة بالأشخاص الذين يعملون لفترة طويلة دون فترة راحة؛ مشيرة إلى أن زيادة فترات العمل لمدة طويله دون الراحة تؤدي الى ان يكون الشخص عرضه لأمراض القلب والسكر والضغط.

لم تترك طريقا إلا وسلكته.. جهود مصرية لوقف إطلاق النار في السودان



عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرا مصورا عن جهود مصر لوقف إطلاق النار في السودان، والتي لم تترك طريقا للتهدئة إلا وسلكته.



استشاري يقدم نصائح مهمة لتقوية عضلة القلب وتجنب الوفاة المفاجئة



الأرصاد: كتل هوائية يصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم سيشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة بسبب تاثرنا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والتي تساعد على ارتفاع درجات الحرارة وشعورنا بالدفء؛ بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات ساعات سطوع الشمس نهارا وسترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 3 درجات عن امس ومتوقع ان تكون متوسط درجات الحرارة 31 درجة مئوية وجنوب البلاد حوالي 37 درجة مئوية.



بكتيريا تهدد بفناء زيت الزيتون في العالم.. شاهد

ربما طبق الزيت لن يرافق الزعتر بعد الآن على المائدة العربية فأزمة نقص بزيت الزيتون قادمة في الطريق.



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو

قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 3 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.



اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والشرطة في كينيا.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والشرطة في كينيا.

