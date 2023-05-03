عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. نصائح لتقوية عضلة القلب وتجنب الوفاة المفاجئة.. وحالة الطقس خلال الأيام المقبلة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مراسل القاهرة الإخبارية: انتشار طيران الجيش السوداني وإعادة فتح المراكز التجارية بالخرطوم
شهدت سماء العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء، انتشارًا كبيرًا لطيران الجيش السوداني، وسط حالة من الهدوء الحذر الذي يسيطر على العاصمة في الوقت الراهن.


خالد دياب: نجاح مسلسل "تحت الوصاية" متوقع لأنه يحمل رسالة
أكد المخرج خالد دياب مخرج عمل مسلسل تحت الوصايا بطولة منى زكي أن كتابة العمل كانت بالمشاركة  بين خالد دياب وشيرين دياب؛ مشيرا إلى أن معظم المشاعر التي كانت تعكسها وتجسدها الفنانة منى زكي كانت من نبض الفنانة شيرين دياب.


دراسة.. العمل لفترات طويلة دون راحة يسبب أمراض القلب والسكر
استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح  المذاع على قناة دي ام سي الفضائيه نتائج دراسة خاصة بالأشخاص الذين يعملون لفترة طويلة دون فترة راحة؛ مشيرة إلى أن زيادة فترات العمل لمدة طويله دون الراحة تؤدي الى ان يكون الشخص عرضه لأمراض  القلب والسكر والضغط.

لم تترك طريقا إلا وسلكته.. جهود مصرية لوقف إطلاق النار في السودان
 

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” تقريرا مصورا عن جهود مصر لوقف إطلاق النار في السودان، والتي لم تترك طريقا للتهدئة إلا وسلكته.


استشاري يقدم نصائح مهمة لتقوية عضلة القلب وتجنب الوفاة المفاجئة
 

الأرصاد: كتل هوائية يصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم سيشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة بسبب تاثرنا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والتي تساعد على ارتفاع درجات الحرارة وشعورنا بالدفء؛ بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات ساعات سطوع الشمس نهارا وسترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 3 درجات عن امس ومتوقع ان تكون متوسط درجات الحرارة 31 درجة مئوية وجنوب البلاد حوالي 37 درجة مئوية.


بكتيريا تهدد بفناء زيت الزيتون في العالم.. شاهد
ربما طبق الزيت لن يرافق الزعتر بعد الآن على المائدة العربية  فأزمة نقص بزيت الزيتون قادمة في الطريق.


حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو
قدمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، 3 مايو 2023، في القاهرة والمحافظات.


اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والشرطة في كينيا.. شاهد
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة والشرطة في كينيا.
 

برامج التوك شو مراسل القاهرة الإخبارية الخرطوم الجيش السوداني تحت الوصاية امراض القلب الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

دخان فوق الكرملين| اللحظات الأولي لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي ..شاهد

ترشيحاتنا

حجازي: توجيهات من الرئيس بتذليل أية عقبات تواجه الطلاب العائدين من السودان

الحوار الوطني | عمرو موسى : الإرث ثقيل

رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: أعضاء مجلس الأمناء متطوعين ولا يتقاضون مرتبات

روسيا: يجب تدمير النظام الأوكراني بشكل كامل.. ولا تفاوض مع زيلينسكي

منافس الأهلي في ورطة .. كاف يحسم عقوبة الترجي التونسي غدا

بعد توعّد روسيا .. طلب عاجل من أوكرانيا لمواطنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

تحذير.. مدة الصلاحية الحقيقية للحوم والدجاج داخل الثلاجة

مبلغ خيالي| كم خسر الزمالك بعد اعتذاره عن لعب السوبر أمام الأهلي؟

فيديو

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ