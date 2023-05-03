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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسل القاهرة الإخبارية: انتشار طيران الجيش السوداني وإعادة فتح المراكز التجارية بالخرطوم

صدى البلد

شهدت سماء العاصمة السودانية الخرطوم، صباح اليوم الأربعاء، انتشارًا كبيرًا لطيران الجيش السوداني، وسط حالة من الهدوء الحذر الذي يسيطر على العاصمة في الوقت الراهن.

وأوضح محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، أن الجيش يقوم بطلعات جوية تستهدف في المقام الرئيسي كشف مواقع ميليشيا الدعم السريع، التي لم تلتزم بشكل كامل بالهدنة القائمة بين الجانبين.

وأضاف أن هناك هدوءً حذرًا يسود أجواء العاصمة منذ ساعات الصباح الباكر، وهو ما تبعه حال إعادة فتح المراكز والمحال التجارية في عدد كبير من المناطق، خاصةً في جنوب الخرطوم.

وأكد أن الجيش السوداني ملتزم بالهدنة التي تم التوصل إليها خلال اليومين الماضيين، من أجل مساعدة المواطنين والمساهمة في توفير المستلزمات الطبية والغذائية في المناطق التي شهدت اشتباكات.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.

 

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