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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: كتل هوائية يصاحبها ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم سيشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة بسبب تاثرنا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والتي تساعد على ارتفاع درجات الحرارة وشعورنا بالدفء؛ بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات ساعات سطوع الشمس نهارا وسترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 3 درجات عن امس ومتوقع ان تكون متوسط درجات الحرارة 31 درجة مئوية وجنوب البلاد حوالي 37 درجة مئوية.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى ؛ أن اليوم سيشعر سكان المناطق الشماليه ب إرتفاع في درجات الحرارة وستكون الاجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد و سترتفع درجات الحرارة الصغرى مساء لتصل الى 18 درجة مئوية خلال الايام القادمة وجود لنشاط الرياح  محملة بالأتربة سيؤدي لاحساسنا بإنخفاض درجات الحرارة والشعور بالاجواء الربيعية؛ بالإضافة الى ان نشاط الرياح ستتراوح سرعتها بين 30 ل 40 كيلو على الساعة.

وتابعت ان اليوم ستتكون شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية لكنها ستتلاشى بارتفاع درجات الحرارة؛ مضيفة أن غدا ستصل درجة الحرارة إلى حوالي 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ثم بعد ذلك ستنخفض درجات الحرارة الى 27 درجة مئوية وتعود الأجواء الربيعية مرة أخرى.

ارتفاع درجات الحرارة أرصاد الجوية الربيع الطقس الدكتورة منار غانم

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