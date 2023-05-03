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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكتيريا تهدد بفناء زيت الزيتون في العالم.. شاهد

أشجار الزيتون
أشجار الزيتون

ربما طبق الزيت لن يرافق الزعتر بعد الآن على المائدة العربية  فأزمة نقص بزيت الزيتون قادمة في الطريق.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن السبب في ذلك بكتيريا نشرتها حشرات بجنوب إيطاليا قضت على 21 مليون شجرة زيتون ليدق الخبراء ناقوس الخطر رتوقعوا بأن السائل الذهبي قد يصبح أكثر ندرة وأغلى ثمنا.

وتابع التقرير أن البكتيريا ربما وصلت مع آلات مصنع شحنت من كوستاريكا بدأت تزحف نحو أرياف باري الغنيه ببساتين الزيتون يصل عمر الأشجار فيها إلى أكثر من 1000 عام.

وأكد التقرير أن الكارثه الزيتيه المرتقبة سببها أيضا ما يحصل لدى جيرانهم الفرنسيين والاسبان بسبب الجفاف والحرب الروسيه في اوكرانيا وارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى خفض إنتاجية زيت الزيتون الى النصف هذا العام إذ توفر إسبانيا وحدها نحو 40% من الإنتاج العالمي.

1000 عام الإنتاج العالمي الجفاف والحر البكتيريا الزيتون

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