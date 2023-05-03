دراسة.. العمل لفترات طويلة دون راحة يسبب أمراض القلب والسكر

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ام سي الفضائيه نتائج دراسة خاصة بالأشخاص الذين يعملون لفترة طويلة دون فترة راحة؛ مشيرة إلى أن زيادة فترات العمل لمدة طويله دون الراحة تؤدي الى ان يكون الشخص عرضه لأمراض القلب والسكر والضغط.

وتابعت ان موقع اكسبريس البريطاني؛ اكد ان مؤسسة القلب البريطانيه؛ افادت ان العمل فترة طويله يؤدي للإصابة بأمراض مختلفة منها القلب؛ منوهه إلى ضرورة تنظيم فترات العمل وتنظيم فترات الراحة والاستمتاع بها كي يتمكن الشخص من استعاده نشاطه والقيام بالعمل بشكل افضل نفسيا وصحيا.