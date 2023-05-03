استشاري يقدم نصائح مهمة لتقوية عضلة القلب وتجنب الوفاة المفاجئة

قال د. طارق رشيد، استشاري أمراض القلب بجامعة عين شمس ، إن نسبة الموت المفاجئ في العالم كله هي 1 في الألف، أي أنه في كل 1000 مواطن يكون هناك شخص يحدث له موت الفجأة، وهو الموت الذي يحدث خلال 60 دقيقة من حدوث أزمة قلبية مفاجئة.

وأضاف استشاري أمراض القلب بجامعة عين شمس، خلال لقائه في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أن الأخبار أصبحت تتناقل بسرعة أكبر، وبدأ الناس يسمعوا عن الوفاة المفاجئة للشباب عن طريق "السوشيال ميديا"، والإعلام، وكان آخرهم الفنان مصطفى درويش.

وأوضح أن من أهم أسباب الأزمة القلبية المفاجئة هي القصور أو جلطات الشرايين التاجية المفاجئة، ويحدث ذلك من سن 40 إلى 70 سنة، فضلاً عن مسببات جلطات هي أمراض السكر، وارتفاع ضغط الدم، والكوليسترول، التدخين، والسمنة، وتقدم العمر.

وأكد استشاري أمراض القلب، على ضرورة البعد عن التدخين لمنع حدوث الجلطات المفاجئة، والمحافظة على وزن صحي، والتغذية الصحية، ومارسة الرياضة المعتدلة بانتظام من 45 إلى 60 دقيقة يوميا، خلال 5 أيام في الأسبوع، وشرب السوائل بكثرة.