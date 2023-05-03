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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد دياب: نجاح مسلسل "تحت الوصاية" متوقع لأنه يحمل رسالة

المخرج خالد دياب
المخرج خالد دياب وحديثه عن نجاح مسلسل "تحت الوصاية"

أكد المخرج خالد دياب مخرج عمل مسلسل تحت الوصايا بطولة منى زكي أن كتابة العمل كانت بالمشاركة  بين خالد دياب وشيرين دياب؛ مشيرا إلى أن معظم المشاعر التي كانت تعكسها وتجسدها الفنانة منى زكي كانت من نبض الفنانة شيرين دياب.

أضاف خالد دياب خلال لقائه ببرنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي إم سي الفضائية؛ أنهم تقدموا لشركة "ميديا أب" ومع الأستاذ محمد السعدي والذي رحب بالمشاركة في هذا العمل ونقل مشكلات هذه القضية من خلال المسلسل لكن وجدوا أن قصة الحاجة صيصا للفنانة روجينا أقرب ما يكون في التشابه مع العمل ومن هنا قرر فريق العمل عدم التكرار لنفس المحتوى وتركه بشكل كامل .

وتابع أنه تم الاختيار في ان تكون القصة متناوله في عالم البحار؛ مشيرا الى ان هذا العالم مجهول تماما بالنسبة للكثيرين في مجالنا الفني لكن شركة" ميديا اب" وفرت رئيس مركب وتاجر جملة لكي يتم تشريح وتوضيح تركيبة السوق؛ مضيفا أن منى زكي هي افضل من تقدم هذا الدور.

وأوضح أن دائما في الكتابات الفنية نتجه أن تكون الرسالة تفهم من أحدثها ومشاهدها بشكل مباشر وغير مباشر وهذا هو دور الدراما في المجتمعات بشكل عام؛ مشيرا إلى انه يستشير زوجته في جميع أعماله الفنية من وجهة نظر نسائية.

وكشف خالد دياب عن أعماله القادمة وهو فيلم" برشامه" كتابة أحمد الزغبي واخراجه مع شيرين؛ مضيفا أن الآن يقوم بتحضير عمل فني مصري امريكي وسيكون إخراج" آل دياب".

المجتمعات الفنانة منى زكي “تحت الوصاية المشاعر الزغبي

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