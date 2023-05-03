الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة اليوم، الاربعاء، على كافه الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تظل الأجواء مائلة للبرودة تكون سائدة في حالة الطقس بالصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة اليوم، على مختلف الأنحاء كالتالي:

القاهره الكبرى والوجه البحرى ٣١درجة مئوية

السواحل الشماليه ٣٠ درجة مئوية

جنوب سيناء ٣٣درجة مئوية

شمال الصعيد ٣٥ درجة مئوية

جنوب الصعيد٣٧ درجة مئوية

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى

والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربيه وجنوب سيناء تكون مثيره للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر، يكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران، والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح أيضا ما بين متر ونصف إلى متران.