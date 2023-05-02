هتوصل لـ 38 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

كشفت الدكتورة الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الجو خلال الساعات المقبلة، وقالت إن:" البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بسبب الكتل الهوائية القادمة من شبه الجزيرة العربية".

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون الخميس المقبل، وستصل درجة الحرارة لـ 33 بالقاهرة، وستصل لـ 38 درجة على مناطق الجنوبية.

ولفتت إلى أن البلاد تشهد اليوم نشاط رياحي طبيعي، ولكن غدًا ستكون الرياح مصاحبها رمال و أتربة، ولذلك على مرضى الحساسية توخى الحذر، وعدم الخروج بدون كمامة.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم حتى نهاية الأسبوع سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي .