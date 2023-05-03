الصيف يكشر عن أنيابه والـ40 تقترب| طقس شديد الحرارة بهذه المناطق اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم ، إذ يتوقع خبراء الهيئة ، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

شديد الحرارة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء، يما تقترب الحراة من 40 درجة إذ تسجل على جنوب البلاد نحو 37 درجة مئوية.

شديد الحرارة

اقرأ أيضا:

هتوصل لـ 38 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

الخميس 33 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

شبورة مائية

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ناصحة القيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور.

رمال وأتربة

وبحسب الأرصاد، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الاحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم ، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 32 17

بنهـــا 31 18

دمنهور 31 17

وادي النطرون 31 17

كفر الشيخ 30 17

المنصورة 31 18

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 31 18

طنطا 30 17

دمياط 22 17

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 31 17

السويس 31 18

العريش 24 16

رفح 25 16

رأس سدر 32 18

نخل 28 11

كاترين 25 09

الطور 30 20

طابا 29 18

شرم الشيخ 33 21

الإسكندرية 30 18

العلمين الجديدة 29 18

مطروح 28 18

السلوم 31 19

سيوة 34 21

رأس غارب 30 20

الغردقة 31 20

سفاجا 30 19

مرسى علم 32 19

شلاتين 31 20

حلايب 28 20

أبو رماد 31 21

رأس حدربة 29 20

الفيوم 34 17

بني سويف 34 17

المنيا 34 18

أسيوط 35 18

سوهاج 35 18

قنا 36 19

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

الوادي الجديد 35 19

أبوسمبل 36 19