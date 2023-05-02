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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الخميس 33 درجة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

يهتم المواطن المصري، بمتابعة حالة الطقس من خلال بيانات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك للتعرف على درجة الحرارة المتوقعة، خاصة بعد موجة من الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة .

 

ذروتها الخميس|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

موجة حارة تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

 

ارتفاع درجة الحرارة 

كشفت الدكتورة الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلة :" البلاد بدأت شتهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات تليفزيونية، أن الكتل الهوائية الصحراوية مرتفعة الحرارة بشكل كبير، كما أننا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

 

ونوهت بأن العظمي على القاهرة اليوم تسجل 29 رجة، ودرجات الحرارة سترتفع تدريجيا، حتى تصل إلى ذروتها يوم الخميس، لتسجل القاهرة 33 درجة ومحافظات جنوب الصعيد إلى 38 درجة.

 

وأوضحت ان طقس اليوم مائل للحرارة خلال فترة النهار، محذره من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح خلال فترة المساء، والذي يترتب عليه الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

 

موجة حارة 

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ إن اليوم حتى نهاية الاسبوع سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي وسنتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية سواء من صحراء الغربية او شبه الجزيرة العربية؛ بالإضافة إلى تأثرنا بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا سيعمل على زيادة ساعات سطوع الشمس وبالتالي سيزيد احساسنا بالدفئ مع ارتفاع درجات الحرارة.

 

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ أن الاسبوع القادم ستكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى حوالي 33 درجة مئوية خلال ساعات النهار وجنوب البلاد ستصل ل 38 درجة مئوية؛ مشيرة الى ان بعد يوم الجمعة القادم ستعاود درجات الحرارة في الانخفاض.

حالة الطقس المتوقعة 

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

 

وقال “القياتي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع عبر فضائية “المصرية”، إنه بداية من اليوم ستبدأ البلاد بالتأثر بكتل هوائية جنوبية من جنوب شبه الجزيرة العربية، وسبتدأ تدريجيًا بالتأثير على جنوب وشمال الصعيد وعلى مدار اليوم ستصعد لتؤثر على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.

 

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الصباح الباكر شهد نشاط نسبي في حركة الرياح مصحوبًا بـ طقس مائل للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وتحول مع مرور ساعات اليوم لمائل للحرارة على القاهرة الكبرى، حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية.

 

وأشار إلى أنه متوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حتى تبلغ ذروتها الخميس، حيث متوقع أن تصل العظمى لـ 33 درجة مئوية، متابعًا أنه بداية من يوم الجمعة ستعاود درجات الحرارة الانخفاض من جديد حتى مطلع الأسبوع المقبل.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة اخبار التوك شو ارتفاع الحرارة

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