ذروتها الخميس|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على مدار الـ 48 ساعة القادمة على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقال “القياتي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحنا مصري” المذاع عبر فضائية “المصرية”، إنه بداية من اليوم ستبدأ البلاد بالتأثر بكتل هوائية جنوبية من جنوب شبه الجزيرة العربية، وسبتدأ تدريجيًا بالتأثير على جنوب وشمال الصعيد وعلى مدار اليوم ستصعد لتؤثر على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية.





الخميس ذروة ارتفاع الحرارة

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الصباح الباكر شهد نشاط نسبي في حركة الرياح مصحوبًا بـ طقس مائل للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وتحول مع مرور ساعات اليوم لمائل للحرارة على القاهرة الكبرى، حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية.



وأشار إلى أنه متوقع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حتى تبلغ ذروتها الخميس، حيث متوقع أن تصل العظمى لـ 33 درجة مئوية، متابعًا أنه بداية من يوم الجمعة ستعاود درجات الحرارة الانخفاض من جديد حتى مطلع الأسبوع المقبل.

وفي جهته، قالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد بدأت شتهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية الصحراوية مرتفعة الحرارة بشكل كبير، كما أننا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.



ونوهت بأن العظمي على القاهرة اليوم تسجل 29 رجة، ودرجات الحرارة سترتفع تدريجيا، حتى تصل إلى ذروتها يوم الخميس، لتسجل القاهرة 33 درجة ومحافظات جنوب الصعيد إلى 38 درجة.

وأوضحت ان طقس اليوم مائل للحرارة خلال فترة النهار، محذره من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح خلال فترة المساء، والذي يترتب عليه الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعد نهاية موجة الطقس الحار، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر.



حالة الطقس اليوم



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا مائلا للبرودة صباحًا، مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وحارعلى جنوب سيناء، ومائلا للدفءعلى السواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 - 18

الإسكندرية 27 - 16

الإسماعيلية 27 - 18

الغردقة 31 -20

أسوان 35 - 20

سوهاج 33 - 17

المنيا 31 - 16