عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر المواطنين: درجة الحرارة تصل لـ38

الطقس
الطقس

كشفت الدكتورة الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 2 مايو

نشرة خدمات صدى البلد| حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والعملات والدواجن

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن البلاد بدأت شتهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية.

 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية الصحراوية مرتفعة الحرارة بشكل كبير، كما أننا نتاثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد تحذر من موجة حارة

ونوهت بأن العظمي على القاهرة اليوم تسجل 29 رجة، ودرجات الحرارة سترتفع تدريجيا، حتى تصل إلى ذروتها يوم الخميس، لتسجل القاهرة 33 درجة ومحافظات جنوب الصعيد إلى 38 درجة.

 

وأوضحت ان طقس اليوم مائل للحرارة خلال فترة النهار، محذره من انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح خلال فترة المساء، والذي يترتب عليه الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

 

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى بعد نهاية موجة الطقس الحار، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية في الصباح الباكر.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس درجات الحرارة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

عاجل.. سقوط سوري و4 آخرين في واقعة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

عمرو أديب يفجر مفاجأة في انسحاب الزمالك من السوبر

أول رد فعل من كهربا عقب انسحاب الزمالك من السوبر المصري

"الصحفيين" تفتح تحقيقا عاجلا بشأن صورة فتاتين تضحكان في جنازة مصطفى درويش.. تفاصيل

عيار21 الآن يتراجع 200 جنيه لأول مرة منذ شهور|مفاجأة بأسعار الذهب اليوم

عيار 21 هينزل تحت 1500؟| مفاجأة منتظرة في أسعار الذهب

السمعة السيئة للبطيخ| تحذيرات من شرائه لمدة أسبوعين وهذه أضراره على الجسم

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يجيب على الأسئلة الأهم بشأن الولاية والوصاية المالية

جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لمواجهة وزير الأوقاف بطلبات الإحاطة

مراسم فخمة تعود إلى 1000 عام في حفل تتويج تشارلز الثالث.. تعرف عليها

الجرام بـ 2630 جنيها.. تطورات جديدة في أسعار الذهب|عيار 21 مفاجأة

بأحدث أساليب البناء.. آخر تطورات العمل بمحطة سكة حديد بشتيل

وقعت في الزنا وأريد التوبة.. أمين الفتوى ينصح بالتصرف الشرعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بزي قطة كامل.. فنان أمريكي شهير يثير الجدل من حفل Met Gala..صور

كل الناس بتبص علينا ... رجل يعاني من السخرية بسبب حبيبته

ريهانا وآيساب روكي يثيران الجدل خلال حفل Met Gala.. شاهد إطلالتهما

متحور اركتوروس يهدد العالم.. تعرف على أعراضه

فيديو

لوسي: شعرت بوجود هند بنت الأحمر الحقيقية بجانبي

خليط من نجمات زمان.. أشرف عبدالغفور: سلوى عثمان بقت ممثلة جامدة

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ